Alanya'daki pompalı tüfek dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle vurdu...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle bacağından yaralandığı kavga iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı
Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 5 Eylül gece saatlerinde 3 kişi arasında arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan Ergün B. aracından pompalı tüfeği alarak Talat G'yi (31) bacağından vurdu. Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B. yaraladıkları Talat G.'yi araca bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra sonra araca bindirmekten vazgeçerek şahırlar olay yerinde ayrı araçlarla ayrılarak uzaklaştılar.