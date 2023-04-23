Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobil ile tarım aracı çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
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