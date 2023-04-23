Video Yaşam Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video
Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video

Alaplı’da otomobil ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı | Video

23.04.2023 | 16:16

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobil ile tarım aracı çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Alaplı Gümeli istikametine giden Mert A. yönetimindeki otomobil, Alaplı Mollabey Köyü Aşağıdağ köyü yolu arasındaki Ulukum mevkiinde karşı yönde gelen "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kaza sonucu araç yolun kenarına devrilirken, pat patta yolun ortasına yan yattı. Kazada, Otomobil içinde 2 kişi yaralandığı belirtildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ile ilgili ilçe jandarma ekipleri inceleme başlatırken kaza yerinde trafik kısa süreliğine kontrollü bir şekilde verildi.

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