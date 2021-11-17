Alarm çalınca güvenlik kamerasının kayıt cihazı yerine müzik setini çaldı | Video
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Avcılar’da maskeli hırsız, kasasını boşaltmak için girdiği mağazada alarm çalınca, güvenlik kamerası kayıt cihazı yerine müzik setini çaldı. Panik yapan hırsız, son dakika planı tutmayınca güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir ayakkabı ve çanta satışı yapan mağazada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir erkek şahıs hırsızlık için iş yerinin havalandırmasından içeri girdi. Şahıs daha sonra kasanın olduğu bölüme giderek, kasayı karıştırmaya başladı. Ancak kısa sürede alarm çalınca hırsız panikledi. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalmak isteyen hırsız, müzik setini aldı. Kayıt cihazını aldığını düşünen hırsız kasadaki 300 TL, müzik seti ile 4 tane ayakkabıyı alıp kaçtı. Alarm çalınca mağaza müdürü mağazaya geldi. Kapının açık olduğunu fark eden mağaza müdürü Nihat Ayrangöl, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan hırsızın kasayı karıştırması ve panikle kaçması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını anlatan mağaza Müdürü Nihat Ayrangöl, "Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında bir hırsızlık vakası oldu. Havalandırma kapısını kırarak içeri giriyor. Kamera kayıtlarında bir kişi görülüyor. Kasaya yöneliyor, kasadan bir miktar para alıyor. 300-400 TL civarı çalıyor, biz kasada para tutmuyoruz. Bunun dışında maskeli ama yüzü net görünüyor. İçeri girdiğinde alarm çaldı, alarmdan fark ettik. O da tabi, o esnada panikliyor kaçıyor, birkaç ayakkabı götürüyor. Geldiğimizde polisleri aradık. Hırsız kayıt cihazını aramış, bulamayınca onun yerine müzik setini götürmüş. Biz de kayıtları aldık, polislere teslim ettik. Polis parmak izi çalışması yaptı, üç dört yerde net parmak izi var. Alarm çalınca panik yapıyor, kapıya yakın yerden 4 tane çift ayakkabı götürüyor" konuştu.