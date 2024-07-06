Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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