Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video 06.07.2024 | 13:42 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince "Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; İ.A. (31), A.E. (28), R.B (31), E.E.(32), S.M.S. (24), H.B. (31), S.B. (34), Y.Ö. (65) isimli 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 127 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hasas terazi, 40 adet extasy hap, 0,56 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza hapı, 2 adet içim aparatı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan İ.A. (31), R.B (31), E.E.(32), H.B. (31) ve S.B. (34) isimli 5 şahıs tutuklandı. S.M.S. (24) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.E. (28) ve Y.Ö. (65) isimli şahıslar da serbest bırakıldı.