Video Yaşam Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video
Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video

Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü | Video

12.05.2022 | 15:10

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesinin Yayla Mevkiinde dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yüksek kesimlerde olduğu için tarım arazileri zarar görmedi.

Dahhacuyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı ardından Yayla mevkiinde dolu yağışı başladı. Çok yerleri kaplayan dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi. Yayla bölgesinde elma, kiraz, ceviz, kestane gibi meyve ağaçları bulunuyor. Onlarda henüz yüksek kesimde oldukları için çiçek açmamışlardı. O yüzden meyve ağaçlarımızda da çk şükür bir zarar meydana gelmedi." dedi.

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