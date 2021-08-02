Alçılı koluyla soygun yaptı! Çaldıklarıyla yakalandı | Video

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İstanbul’da kolunda alçı bulunan ve camını kırdığı aracın içerisinden 1 milyon lira değerinde çek ve dizüstü bilgisayar çalan bir kişi yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Halkalı Mahallesi üzerinde bulunan bir araçtan dizüstü bilgisayar, kişisel evraklar ve 1 milyon lira değerinde çek çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve kolunda alçı bulunduğu iddia edilen S.Y. (27) isimli şüpheli Halkalı Merkez Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler de ele geçirildi. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının bulunduğu anlaşılan S.Y. isimli şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin ise arandığı ifade edildi.