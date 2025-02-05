Aldatılan kadından korkunç intikam! Cam kırıklı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bir kadın, kendisini çalışanıyla aldatan eşinin iş yerine baskın yaptırdı. İş yeri sahibi ve iki çalışanına cam kırıklarıyla işkence yapan, darp eden ve o anları cep telefonuyla kaydeden silahlı bir çetenin üyeleri operasyonla yakalandı. Mağdur iş yeri sahibinin eşi ve kızı da gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı.