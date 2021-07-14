Aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu kadın kocasını sırtından bıçakladı | Video
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Esenyurt’ta aldattığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan tartışma sonrasında sırtından bıçaklanan adam hayatını kaybederken kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, eşiyle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, arkası dönük halde bulunan kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı. Bir çevre sakini ise olayı, "Öğrendiğime göre eşler arasında aldatmadan ötürü tartışma yaşanmış ve sinirlenen kadın, kocasını sırtından bıçaklamış. Daha sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri de gelmiş. Adamı mezara kadını ise karakola götürmüşler" diyerek anlattı.