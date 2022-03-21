Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ettiler | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alev alev yanan otomobile tehlikeye aldırmadan müdahale eden vatandaşların çabası söndürmeye yetmedi. Aracın ön tarafından yükselen alevlere rağmen yangın söndürme tüpü ve çeşme hortumuyla müdahale sonuç vermeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manavgat Doğançam Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir düğün salonuna akşam yapılacak düğün için çiçek getiren Duygu Demirtaş'a ait 07 GL 321 plakalı otomobil, park ettiği esnada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın bir anda aracı tamamen sararken, ilk müdahaleyi düğün salonu çalışanları çeşmeye bağladıkları hortum ve arabalı yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Vatandaşların yanan aracın patlama ve daha başka tehlikelerine aldırış etmeksizin aracın motor kısmına yaklaşıp köpük sıktıkları ve aracın altına eğildikleri görüldü. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipleri müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.