Alev alev yanan araçtan kendilerini böyle dışarı attılar | Video

Nevşehir’de park halinde bulunan otomobil bir anda alev alev yanarken otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kendisi son anda dışarı attı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanında bir eczaneden ilaç almaya giden Özkan D. Otomobilini eczanenin önüne park etti. Eczaneye girmesinin ardından kısa bir zaman süre park halinde bıraktığı 38 NU 727 plakalı otomobili bir anda alev aldı. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kendisini son anda otomobilden dışarı kendilerini attılar. Alev alan otomobili çevrede bulunan esnaflar yangın söndürme tüpleri ile söndürürken yaşanan olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Park halindeki aracın alev alev yanması ve otomobil içerisinde bulunan kişilerin o görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.