Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
02:39
Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 22.11.2021 | 16:17
00:19
Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 22.11.2021 | 16:13
02:26
Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 22.11.2021 | 16:00
00:55
Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 22.11.2021 | 16:08
05:30
İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video 22.11.2021 | 15:41
02:53
Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı 22.11.2021 | 15:46
00:37
Kocaeli'da şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı 22.11.2021 | 14:28
09:33
04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu | Video 22.11.2021 | 14:50
01:46
Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video 22.11.2021 | 14:50
02:16
Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu 22.11.2021 | 15:02
00:25
01:35
05:11
TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.11.2021 | 13:45
07:30
03:50
00:36
Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı | Video 22.11.2021 | 13:22
01:31
Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.11.2021 | 12:48
Antalya’da 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken apartmandaki diğer dairelere sıçrama riski bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Muratpaşa İlçesi Güvenlik mahallesinde dün akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen yangın meydana geldi. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan önce kontrol altına alırken yangında bir can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.