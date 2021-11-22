Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video

Antalya’da 4 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken apartmandaki diğer dairelere sıçrama riski bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Muratpaşa İlçesi Güvenlik mahallesinde dün akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen yangın meydana geldi. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda 110 itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan önce kontrol altına alırken yangında bir can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.