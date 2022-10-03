Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25
03:00
04:53
01:32
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.10.2022 | 12:13
02:32
Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 03.10.2022 | 11:41
00:58
01:43
25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 03.10.2022 | 11:40
01:34
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:24
02:41
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 03.10.2022 | 11:09
05:44
Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
01:01
Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:10
02:41
01:14
İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 03.10.2022 | 11:08
11:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 03.10.2022 | 11:00
01:14
Şişli'de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı | Video 03.10.2022 | 10:44
01:34
02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:16
02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:17
01:43
Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video 03.10.2022 | 10:17
00:16
Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırdı | Video 03.10.2022 | 10:17
Antalya'daki tek katlı müstakil evde çıkan yangında, mutfak tüpünün patlaması vantaşları korkuttu. Herhangi bir kişinin yaralanmadığı yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaktan farkedilirken, evlerinin yanışını çaresizce izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.
PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN FARK EDİLDİ
Öte yandan, mahalleliyi sokağa döken yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. Vatandaşlar yangın anını cep telefonuyla görüntüledi.