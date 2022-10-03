Video Yaşam Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video

Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video

03.10.2022 | 12:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 02:25
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25
İstek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dikkat çeken detay | Video 03:00
İstek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dikkat çeken detay | Video 03.10.2022 | 12:34
Bakan Kurum: Türkiye’nin iyilik adası olduğunu haykırmaya devam edeceğiz | Video 04:53
Bakan Kurum: "Türkiye'nin iyilik adası olduğunu haykırmaya devam edeceğiz" | Video 03.10.2022 | 11:58
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:32
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.10.2022 | 12:13
Gaziosmanpaşa’daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 02:32
Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 03.10.2022 | 11:41
Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener’in kızı ile şarkı söylediği son görüntüsü yürekleri dağladı | Video 00:58
Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı ile şarkı söylediği son görüntüsü yürekleri dağladı | Video 03.10.2022 | 11:51
25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:43
25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 03.10.2022 | 11:40
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 01:34
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:24
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 02:41
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 03.10.2022 | 11:09
Eşek firarda! Ahırdan kaçan Kadife şehir merkezine indi | Video 05:44
Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 01:01
Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:10
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı! O anlar kamerada | Video 02:41
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı! O anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 11:03
İstanbul’da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 01:14
İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 03.10.2022 | 11:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 03.10.2022 | 11:00
Şişli’de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı | Video 01:14
Şişli'de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı | Video 03.10.2022 | 10:44
İstanbul’da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı | Video 01:34
İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2022 | 10:31
Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video 02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:16
Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti | Video 02:08
Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:17
Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video 01:43
Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video 03.10.2022 | 10:17
Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırdı | Video 00:16
Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırdı | Video 03.10.2022 | 10:17

Antalya'daki tek katlı müstakil evde çıkan yangında, mutfak tüpünün patlaması vantaşları korkuttu. Herhangi bir kişinin yaralanmadığı yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaktan farkedilirken, evlerinin yanışını çaresizce izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki tek katlı bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sğlık ekipleri sevk edildi. İkamette kalanlar kendilerini dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar hortumlarla su tutarak alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede evin geneline yayılan yangında, patlayan mutfak tüpü çevredekileri korkuttu. Ev sahipleri, yangını gözyaşlarıyla takip etti. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

PATLAMA SESLERİ VE ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN FARK EDİLDİ
Öte yandan, mahalleliyi sokağa döken yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. Vatandaşlar yangın anını cep telefonuyla görüntüledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA