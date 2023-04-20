Alev alev yanan otomobili ceketi ile söndürmeye çalıştı, imdadına diğer sürücüler yetişti | Video
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken otomobili alevlere teslim olan vatandaş, yangını ceketi ile söndürmeye çalıştı. Yangın yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpü ile müdahale etmesi ile söndürüldü.
Bu sırada yoldan geçen Sadi Bektaş isimli bir vatandaş, aracında bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
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