Alev alev yanan otomobili ceketi ile söndürmeye çalıştı, imdadına diğer sürücüler yetişti | Video 20.04.2023 | 15:04 Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken otomobili alevlere teslim olan vatandaş, yangını ceketi ile söndürmeye çalıştı. Yangın yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpü ile müdahale etmesi ile söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak kaputu açtı. Alevleri gören sürücü ceketi ile vurarak yangını söndürmeye çalıştı.Bu sırada yoldan geçen Sadi Bektaş isimli bir vatandaş, aracında bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.