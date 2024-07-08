Alev topuna dönen kamyonet kamerada 08.07.2024 | 13:04 Aksaray'da kasasındaki geri dönüşüm kağıtları tutuşan kamyonet adeta alev topuna dönerken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı 1638. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir market önünde park halinde bulunan 51 DY 246 plakalı kamyonet aniden alev aldı. Kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm kağıtlarının tutuştuğu yangında kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, hortumu kapan vatandaşlar hortumlarla su sıkarak yangına müdahale etti. Alevleri kısmen kontrol altına alan vatandaşlara kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede tamamen söndürürken yangının çıkış sebebi hakkında inceleme yaptı. Yangının kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm kağıtlarının tutuşmasıyla çıktığı tespit edilirken kağıtların nasıl alev aldığı konusunda polis inceleme başlattı.