Video Yaşam Alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu | Video
Alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu | Video

Alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu | Video

22.12.2021 | 16:19

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Avcılar'da alev topuna dönen minibüs, ağaca çarparak durdu.

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Edinilen bilgilere göre olay Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün sürücüsü, araçtan dumanlar çıktığını görünce hemen kenara çekti. Araçta inen sürücü yangına müdahale etmeye çalışırken, minibüs birden alev topuna döndü. Yanarken hareket etmeye başlayan minibüs, bir ağaca çarparak durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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