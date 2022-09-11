Alev topuna dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı | Video

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin şarampole devrildikten sonra alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Erdal D. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 41. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobil yanmaya başladı.

112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücü ile yolcular Ayşegül, Meltem ve Oğuzhan D. alevlere maruz kalmadan araçtan çıkmayı başardı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Alev topu haline gelen otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.