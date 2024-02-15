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Alevler dışarı taştı, gökyüzünü dumanlar kapladı

Alevler dışarı taştı, gökyüzünü dumanlar kapladı

15.02.2024 | 20:36

Mersin Erdemli'de bir sıhhı tesisat dükkanının depo kısmında başlayan yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, dışarı taşan alevleri ekipleri güçlükle söndürdü. O anlar drone ile de havadan görüntülendi.

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