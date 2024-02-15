Alevler dışarı taştı, gökyüzünü dumanlar kapladı

Mersin Erdemli'de bir sıhhı tesisat dükkanının depo kısmında başlayan yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, dışarı taşan alevleri ekipleri güçlükle söndürdü. O anlar drone ile de havadan görüntülendi.