Video Yaşam Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü | Video
Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü | Video

Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü | Video

30.03.2023 | 15:50

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir köyde çıkan yangın, iki katlı ahşap ev ve bitişiğindeki ahır kullanılmaz hale geldi.

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Olay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Hocahacip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Okur'a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için alışma başlattı. Yangını büyümeden fark eden Hüsnü Okur ise hasta ve yatalak olan annesi Hatice Okur'u sırtında taşıyarak alevlerin arasından çıkartarak kurtardı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 kişilik ailenin bulunduğu 2 katlı ahşap ev ve bitişiğindeki ahır kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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