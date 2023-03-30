Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü | Video
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir köyde çıkan yangın, iki katlı ahşap ev ve bitişiğindeki ahır kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 kişilik ailenin bulunduğu 2 katlı ahşap ev ve bitişiğindeki ahır kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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