Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video
Kastamonu’da 4 katlı binanın en üst katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan ev sahibi ise hastaneye kaldırıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek isterken yaralanan Kartal'ı dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kartal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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