Video Yaşam Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video

Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video

23.12.2022 | 08:34

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangına yardım etmek isteyen bir kişi de üzerine moloz düşmesi neticesinde hafif şekilde yaralandı.

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Yangın, Hendek ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, binada bulunan kat kaloriferinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Binanın çatısını alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevleri söndürmeye yardım etmeye çalışan A.K. isimli kişinin üzerine moloz düşmesi neticesinde hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K., tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrasında söndürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangının haberini alınca bölgeye gelen bina sahibinin oğlu Mükremin Çay ise çıkan yangın neticesinde malzemelerden kurtarılabilenleri aldıklarını aktardı.

"HEP BİRLİKTE BURAYI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"
Yangının haberini alınca bölgeye gelen bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, "Biz olay anında direkt olarak buraya geldik. İtfaiyecilere yardım ettik, kat kaloriferi olduğu için evin çatısı maalesef yandı. Hep birlikte burayı söndürmeye çalıştık. Söndürebildiğimizi söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Ben geldiğimde burası komple yanıyordu. İtfaiyecilere yardım ederken üzerine moloz düşmüş, gözü kararmış ve yere düştü. Şimdi haber geldi hastaneden bir sıkıntısı yokmuş, röntgen çekiliyormuş. Kırığı çıkığı da yoktur büyük ihtimalle ama tam net bir bilgi almadık" dedi.

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