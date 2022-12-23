Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangına yardım etmek isteyen bir kişi de üzerine moloz düşmesi neticesinde hafif şekilde yaralandı.
"HEP BİRLİKTE BURAYI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"
Yangının haberini alınca bölgeye gelen bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, "Biz olay anında direkt olarak buraya geldik. İtfaiyecilere yardım ettik, kat kaloriferi olduğu için evin çatısı maalesef yandı. Hep birlikte burayı söndürmeye çalıştık. Söndürebildiğimizi söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Ben geldiğimde burası komple yanıyordu. İtfaiyecilere yardım ederken üzerine moloz düşmüş, gözü kararmış ve yere düştü. Şimdi haber geldi hastaneden bir sıkıntısı yokmuş, röntgen çekiliyormuş. Kırığı çıkığı da yoktur büyük ihtimalle ama tam net bir bilgi almadık" dedi.