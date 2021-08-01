Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan’dan gelen ekipler canla başla mücadele ediyor. Söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevler arasında kalan Azeri ekibin yaşadığı tehlikeli anlar kameralara böyle yansıdı.

Azerbaycan'dan uçakla Dalaman'a inip buradan da otobüslerle Marmaris'teki yangın bölgesine gelen ekipler ekipmanları ile canla başla yangını söndürmek için mücadele veriyor. Türkiye'nin alev savaşçıları ile birlikte omuz omuza mücadelesini sürdüren Azeri ekip, söndürme çalışmaları sırasında ölüm tehlikesi atlattı.

Marmaris yangınında söndürme çalışması yapan ekip rüzgarın bir anda yön değiştirmesi ile alevlerin arasında kaldı. Tehlikeyi saniyelerle atlatan Azeri ekibin alevlerden saniyelerle kurtulması kameralara böyle yansıdı.