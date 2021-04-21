Video Yaşam Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı | Video

Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı | Video

Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı | Video
21.04.2021 | 08:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bozulan aracı ayaklarıyla iteleyen şahıs, görenleri güldürdü | Video 00:19
Bozulan aracı ayaklarıyla iteleyen şahıs, görenleri güldürdü | Video 21.04.2021 | 08:56
Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video 00:55
Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video 21.04.2021 | 09:10
Evinde karantinadaki polis, beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu | Video 01:55
Evinde karantinadaki polis, beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu | Video 21.04.2021 | 08:54
Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası dehşeti! 2 ölü, 10 yaralı 04:57
Şanlıurfa'da, trafikte yol kavgası dehşeti! 2 ölü, 10 yaralı 21.04.2021 | 08:47
İstanbul Arnavutköy'de inşaatta feci ölüm! 01:42
İstanbul Arnavutköy'de inşaatta feci ölüm! 21.04.2021 | 08:47
İstanbul'da 5 apartmandaki tüm elektronik cihazları bozan olay! 03:08
İstanbul'da 5 apartmandaki tüm elektronik cihazları bozan olay! 21.04.2021 | 08:47
Ankara'da korku dol anlar! Dumanlara teslim oldu... 00:47
Ankara'da korku dol anlar! Dumanlara teslim oldu... 21.04.2021 | 08:46
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta otobüs kazası! 1 ölü, 1 yaralı 00:51
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta otobüs kazası! 1 ölü, 1 yaralı 21.04.2021 | 08:46
Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video 00:39
Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video 21.04.2021 | 08:38
Nusret doğduğu köyü paylaştı: Nereden geldiğini unutma! | Video 02:17
Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma!" | Video 21.04.2021 | 08:22
Konuşmak için yanına çağırdığı taksiciyi vurdu | Video 02:03
Konuşmak için yanına çağırdığı taksiciyi vurdu | Video 21.04.2021 | 08:12
Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı | Video 02:50
Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı | Video 21.04.2021 | 08:12
TRT EBA TV canlı ders yayınları 21 Nisan 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV canlı ders yayınları (21 Nisan 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 21.04.2021 | 07:21
TRT EBA TV izle! 21 Nisan Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (21 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 21.04.2021 | 06:54
İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021: İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri yayınlandı - 20 Nisan | Video 01:35
İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021: İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri yayınlandı - 20 Nisan | Video 20.04.2021 | 18:04
Antalya'da yaralı kızın feryadı yürekleri burktu 'Ölmek istemiyorum' 01:43
Antalya'da yaralı kızın feryadı yürekleri burktu 'Ölmek istemiyorum' 20.04.2021 | 17:20
Bursa'da tır faciası. Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar kamerada | Video 04:31
Bursa'da tır faciası. Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar kamerada | Video 20.04.2021 | 17:16
SON DAKİKA: Bursa'daki TIR dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 1 kişi yanarak öldü, 2 yaralı 00:47
SON DAKİKA: Bursa'daki TIR dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 1 kişi yanarak öldü, 2 yaralı 20.04.2021 | 17:20
El frenini çekmeden indiği tır park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 05:17
El frenini çekmeden indiği tır park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 20.04.2021 | 16:26
İstanbul Pendik'te sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye otomobile çarptı 03:35
İstanbul Pendik'te sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye otomobile çarptı 20.04.2021 | 10:54

Aydın’da sabaha karşı meydana gelen ikamet yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi 1963 sokak üzerinde bulunan 12 numaraları müstakil evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ikametin kapısını kırarak içeri girip yangına müdahale etti. Çevre sakinlerinin evde yaşlı bir çiftin yaşadığını ve evde yaşayan kadının hareket kısıtlılığı olduğunu belirtince ekipler eve girip kadını alevlerin arasından kurtararak ambulansa teslim etti. Ekiplerin tüm aramalarına rağmen evde yaşadığı belirtilen adama rastlanamadı.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda evin bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada evde bulunamayan erkek şahsın bulunması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte çalışma başlattı. Alevlerin arasından alınarak hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA