Aleyna Çakın'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında | Video
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Aleyna Çakır'ın avukatı Umut Yıldırım telefon hattında, Aleyna'nın tırnaktan ve genital alınan hücrelerin Y hücresine rastladığını ve tırnağın bir boğuşmada olabileceğini ve sperm hücresinin de zorla veya isteğe bağlı olarak bir cinsel birleşmeyi ön gördüğünü belirtti. Burada amaç Ümitcan'ı suçlamak olmadığını fakat örnek alınıp incelenmesi ve karşılaştırması gerektiği belirtildi. Belki de Ümitcan'ın çıkmayacak ve başka bir katil ortalarda dolanıyor olabilir. Ve gelinen bu noktada başa dönülmüş olacağını belirtti. Öte yandan, Ümitcan'ın o gece birlikte olmadıklarını belirttiğini ve belki de hikâyede başkalarının olabileceği ifade edildi.