Video Yaşam Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video

Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video

27.02.2024 | 15:31

Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe'de gözaltına alındı. Aleyna Dalveren'in Dilan Polat dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı video görüntüsünün tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

A.D.'nin İstanbul Maltepe İlçesi'nde bulunan ikamet adresi, iki aracı ve iki iş yeri adresine baskın yapıldı.

DİLAN POLAT DETAYI

Düzenlenen operasyon neticesinde Aleyna Dalveren isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 Dolar, 250 Euro, 50 Manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli Aleyna Dalveren'in Dilan Polat'ın dosyasındaki diğer fenomenlerle yoğun irtibatlı olduğu belirlendi.

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