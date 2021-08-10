Aleyna Tilki'den mini şortlu ayna pozu! Sosyal medyayı salladı | Video
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kendi kendine eğlendiği anları sosyal medyadan paylaştı. Aleyna Tilki'nin paylaşımına rekor beğeni geldi.