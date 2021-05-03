Video Yaşam Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada!
03.05.2021 | 13:23

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Ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sosyal medya hesabından soruları cevapladı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in bir soru üzerine kendisine sarılarak kendi kendini öptüğü anlar ise sosyal medyada ilgi çekti...

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