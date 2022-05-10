Video Yaşam Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video
Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video

Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video

10.05.2022 | 11:05

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Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video 00:05
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FETÖ silahlı terör örgütünün askeri okullara giriş sınavlarında yaptıkları kirli tezgahına operasyon düzenlendi. Askeri okulların mülakat heyeti ve başkanlarının sınava girecek adaylara kayıt dışı ve belli bir algoritmaya göre belirleyici aday numarası vererek mensuplarını askeri okullara yerleştirdiği ortaya çıktı. Sınav usulsüzlüklerinin tespiti üzerine heyet üyeleri ve başkanlar gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerinin askeri okullara giriş sınavlarında yapmış oldukları usulsüzlüklere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 2010-2015 yılları arasında yapılan JATEK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı subaylık, JAMYO/JANA sınavlarında FETÖ'nün sınavlara giren örgüt mensupları için hazırladıkları sistemin deşifresi FETÖ'nün usulsüzlüklerine yönelik, 2010'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/ Sözleşmeli Subaylık sınavı ile Jandarma Astsubaylık Sınavı'nın (JANA) 2012'deki usulsüzlüğünde sorulara erişen ve örgüt mensuplarına dağıtan 5 şüpheli tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına 28 şüphelinin, usulsüzlüklerle askeri okullara yerleştirilen, sınav sorularını aldıklarına dair ve sınavdan önce örgüt üyelerine verilmesine aracılık eden şüpheliler hakkında, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan toplam 3'ü ihraç albay, 1'i ihraç yarbay, 5'i ihraç binbaşı, 3'ü ihraç yüzbaşı, 1'i ihraç üsteğmen komisyon üyelerinin de aralarında bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

KOMİSYON ÜYELERİ VE BAŞKANIN OYUNU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan mülakat komisyonu üyeleri ve başkanı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2012,2014 ve 2015 yıllarında yapılan Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı, Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavına ilişkin uzman bilirkişiler tarafından yapılan teknik incelemeler kirli tezgahı ortaya çıkardı. Mülakatlar öncesinde sınava girecek adaylara kayıt dışı olarak ve belli bir algoritmaya göre belirleyici aday numarasının verildiği, bu aday numarasının ilgili kısımlarının toplanması ile elde edilen rakama göre komisyon önüne çıkan adaylara yüksek mülakat puanları verilerek askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alan komisyon üyeleri tarafından örgüt mensuplarının okullara girmesinin saplandığı belirlendi.

MÜLAKAT HEYETİNE GÖZALTI

2015'te yapılan JATEK mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli, 2014'teki Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakatında usulsüzlük yapan 1 mülakat heyeti üyesi, JAMYO) mülakat heyeti başkanlarından 2 şüpheli JATEK) mülakat sınavındaki usulsüzlüğü tespit edilen mülakat heyeti başkan ve üyelerinden 3 şüpheli JAMYO) mülakat sınavında mülakat heyeti üyelerinden 1 şüpheli gözaltına alındı.

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