Aliağa'da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video

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İzmir'in Aliağa ilçesinde sokakta bulunan trafonun iki kez patlaması sonrası yakınlardaki bir marketin deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Yangın sonrası marketin deposunda bulunan ürünler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.