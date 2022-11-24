Video Yaşam Aliağa'da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video
Aliağa'da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video

Aliağa'da trafo patladı, yakınlarındaki market deposunda yangın çıktı | Video

24.11.2022 | 09:33

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İzmir'in Aliağa ilçesinde sokakta bulunan trafonun iki kez patlaması sonrası yakınlardaki bir marketin deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 00.15 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 275. Sokak'ta bulunan bir trafoda iki kez patlama yaşandı. Trafonun adeta bomba gibi patlaması çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, yaklaşık 10 dakika sonra 20 metre ileride bulunan bir marketin deposunda ise yangın çıktı. Yangını gören devriye halindeki bekçi ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketine bağlı ekipler olay yerine gelerek çalışma yaptı. Aliağa Belediyesi görevlileri de sokakta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası marketin deposunda bulunan ürünler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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