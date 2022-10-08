Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm! Otobüsün altında ezilerek can verdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
03:16
03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
01:45
01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
01:08
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
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01:41
Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 07.10.2022 | 18:09
06:07
02:22
Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 16:15
01:19
Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11
02:05
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli | Video 07.10.2022 | 15:28
03:21
02:18
Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu | Video 07.10.2022 | 15:19
03:23
Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 07.10.2022 | 15:19
02:47
Alibeyköy Cep Otogarı’nda geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın feci şekilde can verdi.