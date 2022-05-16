Video Yaşam Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı | Video
Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı | Video

Alıcı kılığına giren polisler, cezaevinden izinli çıkan iş makinesi hırsızını suçüstü yakaladı | Video

16.05.2022 | 15:17

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalınan iş makinesi, 24 saat geçmeden polis tarafından Alanya’da bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Büro ekiplerinin çalan şahısla iş makinesini satın almak için pazarlık ettiği sırada suçüstü yakaladığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi 3049 sokakta boş arazide park halindeki Fikret Ş.'ye ait iş makinesi, gece 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olay, iş makinesi sahibi Fikret Ş.'nin sabah iş makinesini yerinde bulamayarak polis karakoluna ihbarda bulunmasının ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve bölgedeki kameraları izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş makinesinin Alanya'ya götürüldüğünü belirledi. İş Makinesini çalan şüphelinin iş makinesini satılığa çıkardığını öğrenen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısla irtibata geçerek iş makinesini satın almak istediklerini belirterek şüpheliyle geceyi geçirdiği otelin sahilinde buluştu. Pazarlık yapıldığı sırada ekipler şüpheliyi suçüstü yakalarken, çalınan iş makinesini de Manavgat'a getirdi.

"CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ"
İş makinesini çalarak polislere satmaya çalışan Mehmet D. isimli şahsın, 8 tanesi iş makinesi hırsızlığı olmak üzere 21 suç kaydının bulunduğu aynı zamanda Kayseri Cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Mehmet D.'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

"Polislere teşekkür etti"
İş makinesini teslim alan Fikret Ş., aracını 24 saat içerisinde bularak kendisine teslim eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

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