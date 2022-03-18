Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı! Alişan ve Buse Varol’un çocuklarının sevimli halleri sosyal medyayı salladı! | Video

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşayan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çifti, eski mutlu günlerine döndü. Alişan ve Buse Varol, barıştıktan sonra paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer aldı. 2018 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, zor günleri atlattı ve şimdilerde çocuklarıyla bol bol vakit geçiriyor. Bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Buse Varol, son paylaşımında çocuklarının sevimli anlarını paylaştı. İşe ünlü çiftin çocuklarının sevimli halleri!