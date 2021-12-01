Alişan'dan oğlu Burak ile ilgili eleştirilere sert tepki! 'Vina benimsin' sözleri tartışma yaratmıştı...

Ünlü şarkıcı Alişan, 2,4 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Oğlu Burak ile sık sık paylaşım yapan Alişan, geçen günlerde oğlu Burak'ın, Müge Boz'un kızı Vina'yı izlerken yaşadığı mutluluğa dair bir video paylaşmıştı. Burak'ın, 'Vina benimsin' sözleri herkesi güldürmüştü. Ancak sosyal medyada Alişan'a, 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirileri yağdı. Sessizliğini bozan Alişan, eleştirilere canlı yayında yanıt verdi.