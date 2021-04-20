Alışveriş çantasıyla 10 adresi soymuştu! Yakalandı | Video

İstanbul’da tekerlekli alışveriş çantasıyla girdiği 10 adresi soyan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'nde dört ayda 10 farklı adrese girerek tekerlekli alışveriş çantasıyla soygun yapan bir kişiyi yakaladı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve detaylı araştırmalar sonucu açık kimliği belirlenen şüphelinin 10 adresten çaldığı eşyaları tekerlekli alışveriş çantasıyla taşıdığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli İ.C.'nin (29) bir adresten çaldığı hilti, hilti motoru, matkap motoru ve su motoru vanası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheliyi daha yakalama çalışmaları sürüyor.