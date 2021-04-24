Video Yaşam Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video

Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video

Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video
24.04.2021 | 10:58

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Esenyurt'ta bir alışveriş merkezine gelen iki kadın yankesici, bir mağazada alışveriş yapan bir kadının çantasından içerisinde 16 bin lira bulunan cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 30 Mart Salı günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre iki kadın yanlarında küçük bir çocukla, alışveriş merkezindeki bir mağazaya geldi. Mağazada kıyafet deniyormuş gibi yapan yankesici iki kadın, kadın müşterinin elbiselere baktığı sırada harekete geçti. Yankesici kadınlar, kadın sıkıştırıp çantasından içerisinde 16 bin lira olan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle aldı. Yankesici kadınlar, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi mağazadan çıktı. Çok geçmeden durumu fark eden mağdur kadın, cüzdanının çantasında olmadığını görünce durumu hemen polise bildirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler mağazadaki ve alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Suriye uyruklu Kaousar A. (43) ve Hüsna İ. (19) yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hüsna İ.'nin 4 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli kadınların, kadın müşteriyi sıkıştırıp, yankesicilik yöntemiyle cüzdanı aldıkları görülüyor.

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