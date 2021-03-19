Alışveriş merkezini dumanlar kapladı | Video
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Konya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında yangın çıktı.
Alışveriş merkezin içerisine duman kaplaması üzerine vatandaşlar panik yaşadı. Yangına müdahale edilirken güvenlik görevlileri vaandaşları dışarıya çıkarttı.