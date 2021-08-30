Video Yaşam Alışveriş sonrası eve giderken yere yığılıp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Alışveriş sonrası eve giderken yere yığılıp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Alışveriş sonrası eve giderken yere yığılıp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video
30.08.2021 | 14:47

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Antalya’da pazar alışverişinden dönen 58 yaşındaki adam, aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölüm haberini duyup olay yerine gelen kız kardeşinin ise feryatları yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden adamın ölüm anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1010 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki boya ustası Duran Özdemir, Pazar alışverişini yaptıktan yürümeye başladı. Talihsiz adam, yürüdüğü esnada elindeki poşetlerle aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı, Adli tabip ve olay yeri inceleme ekibinin incelemeleri sırasında kardeşinin öldüğünü öğrenerek eşiyle birlikte olay yerine gelen Duran Özdemir'in kız kardeşi feryatlarıyla ortalığı inletirken uzun süre sakinleştirilemedi. Duran Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Manavgat devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"PAZAR POŞETLERİNİ ENİŞTESİ GÖTÜRDÜ"
Duran Özdemir'in her hafta olduğu gibi Pazartesi pazarından evinin ihtiyaçlarını aldığı, son olarak kasaba uğrayıp alışveriş yaptığı, Demirciler Mahallesine giden dolmuşa binmek üzere elinde Pazar poşetleriyle giderken yere yığılıp kaldığı belirlendi. Özdemir'in cansız bedeninin yanındaki Pazar poşetlerini aracına koyan eniştesi, kayınının şeker hastası olduğunu başka bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

"YERE YIĞILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"
Duran Özdemir'in pazartesi pazarında sebze-meyve aldıktan sonra uğrayıp tavuk aldığı kasaptaki görüntüleri ve yolda yürürken yere yığılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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