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OTOMATİK OYNAT
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Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı | Video 22.04.2022 | 12:26
02:07
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL. ceza | Video 22.04.2022 | 12:22
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Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 22.04.2022 | 11:59
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Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 22.04.2022 | 10:57
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Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 22.04.2022 | 10:51
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Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
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Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 22.04.2022 | 10:17
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Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 22.04.2022 | 10:13
01:28
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 09:52
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Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 22.04.2022 | 09:53
04:33
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 22.04.2022 | 09:52
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Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 22.04.2022 | 09:52
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Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
Esenyurt’ta markete alışveriş yapmaya gelen bir kadın, daha önceden tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Zorla marketten dışarı çıkarttığı kadına küfürler savurarak tehdit eden adam ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Alışveriş yapan bazı vatandaşların tartışmaya tepki verememesi şaşkınlığa neden olurken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.