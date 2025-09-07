Video Yaşam Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, "Hayvan mıyım?" dedi | Video
07.09.2025 | 08:45

Aksaray'da yasal sınırın neredeyse 6 katı alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, refüje çıkıp kaza yaptı. 2.83 promil alkollü olan sürücü adli işlemler gereği gözaltına alınırken, polis aracının arkasındaki kafese bindirilmek istenen sürücü polis memurlarına, "Hayvan mıyım ben?" diye tepki gösterdi.

Olay Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Serhan T. (37) 68 AFE 160 plakalı otomobiliyle trafiğe çıktı. Cumhuriyet Bulvarına girdiğinde alkolünde etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serhan T. orta refüje çıktı. Araç orta refüjde asılı kalırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kazaya müdahale ederken, aracıyla çıkıp gitmek isteyen sürücüyü aracına bindirerek muhafaza etti. Burada alkol metre ile alkol kontrolü yapılan sürücü 2.83 promil alkollü çıkarken, araçtan inen sürücü çevrede kendisini izleyen vatandaşlara laf atıp tartışmaya başladı. Vatandaşların ve alkollü sürücünün tartışması polis ekiplerinin müdahalesiyle önlenirken, adli işlemler gereği gözaltına alınan sürücü olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Polis aracına götürülen sürücü burada polis aracının arkasındaki kafese bindirileceğini anlayınca polis memurlarına, "Ne yapıyorsun? Hayvan mıyım ben?" diye teki gösterdi. Şahsın aşırı alkollü olması sebebiyle polis memurları şahsa yardımcı olmak amaçlı koltuğa oturtmak istedi. Koltuğu da beğenmeyen alkollü sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Gazetecinin, "Nede alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Sanane oğlum, sanane. Sen benim dert taşım mısın?" dedi. Sürücü ikna edilerek polis aracına bildirildikten sonra sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise çekici marifeti ile otoparka çekildi.
07.09.2025 | 08:45
