Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, "Hayvan mıyım?" dedi | Video
Aksaray'da yasal sınırın neredeyse 6 katı alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, refüje çıkıp kaza yaptı. 2.83 promil alkollü olan sürücü adli işlemler gereği gözaltına alınırken, polis aracının arkasındaki kafese bindirilmek istenen sürücü polis memurlarına, "Hayvan mıyım ben?" diye tepki gösterdi.
