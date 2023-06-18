Alkollü adam komşusunun aracına taşla saldırdı | Video 18.06.2023 | 11:19 İstanbul’da alkollü bir şahıs, komşusunun aracını evinin önüne park ettiğini görünce ortalık karıştı. Eline aldığı taşla araca saldıran adam, mahallelinin “Yapma” sözlerine de aldırmadı. Sokağa çıkan komşusunu da darp etmeye çalışan şahsın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahsın, evinin önüne geldiğinde komşusunun aracını park ettiğini gördü. Bu duruma öfkelenen şahıs, sokak ortasında bağırmaya başladı. Yerden aldığı taş ile komşusunun aracına saldıran adam, mahallelinin uyarılarına aldırmadı. Taş ile camları kıran öfkeli şahıs, daha sonra tekme atarak aracın aynalarını da kırdı. Bir süre sonra sokağa inen komşusunu darp etmeye çalışan şahıs, çevredekiler tarafından güçlükle durduruldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonunu kameralarına yansıdı.