Alkollü adam komşusunun aracına taşla saldırdı | Video
İstanbul’da alkollü bir şahıs, komşusunun aracını evinin önüne park ettiğini görünce ortalık karıştı. Eline aldığı taşla araca saldıran adam, mahallelinin “Yapma” sözlerine de aldırmadı. Sokağa çıkan komşusunu da darp etmeye çalışan şahsın o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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