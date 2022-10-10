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Alkollü araç kullanırken yakalandı,

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "Zavadak dayı gibi kaza yapmadık" dedi | Video

10.10.2022 | 08:35

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Aksaray’da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü adeta her gün alkol aldığını itiraf edercesine, “Bir gün bunun başıma geleceğini biliyordum ustam” dedi. “Amacımız ehliyetli araç kullanmak değil” diyen sürücü 0.83 promil alkollü çıkınca “Çok mu?” diye polis memuruna sordu. Polis ve alkollü sürücünün ilginç diyaloğu anbean kameralara yansıdı.

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Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı. Kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri uygulama noktasına yaklaşan 42 RF 263 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Adem G.'nin (39) hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.

"5 DAKİKA BEKLEYİP ÜFLEYEYİM, BİR SÜRÜ PROBLEM ÇIKAR"
1 tane alkol içtiğini belirterek alkol testine girmek istemeyen sürücü, "1 tane bira içtim eve gidiyorum, üfleme falan derken bir sürü problem çıkar. 5 dakika bekleyim o zaman öyle üfleyeyim abi. Sigara falan da içiyorum" dedi. Bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.83 promil alkollü çıktı. Polis memurunun "0.83 promil alkollüsünüz" diye belirtmesi üzerine sürücü "Çok mu?" diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise sürücüye yasal sınırların üzerinde olduğunu anlattı.

"AMACIMIZ EHLİYETLİ ARAÇ KULLANMAK DEĞİLDİ"
Basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna önce "Öyle zor bir soru sordun ki" diyerek cümlesini tamamlayamayan sürücü konunun büyütüldüğünü ifade etti. Alkollü sürücü ehliyetle alkolü bile karıştırarak, "Ağabey, ehliyetli araç kullanmak değildi amacımız, evimize gidiyorduk, konu büyütüldü anlıyor musun? Biraz daha detaylı girer misin? Çok mu alkollü, az mı alkollü diye" diye cevap verdi. Basın mensuplarının kamerasından rahatsız olan alkollü sürücü kamera yüzünden iletişim kuramadığını belirterek, "Ama ağabey buradaki konu çok farklı. Kamerayı yüzüme tutmuşsunuz ben sizinle iletişim kuramıyorum şuan anlıyor musun" dedi.

"BEN KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORUM" DEDİ, ARACINI VERMEK İSTEMEDİ
Polis ekiplerince aracı yakınlarına verilmek istenen alkollü sürücü aracını da başkasına vermek istemedi. Beklemek istediğini belirten sürücü polis memurlarına ilginç bir teklifte bulunarak, "Abi şimdi ben biraz beklesem. Uygulama bittiği zaman, benim alkolüm yasal sınırlara gelince arabaya binip gidebilir miyim abi? Çünkü ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum bu saatte" dedi. Polis memurunun "Aracı otoparka çektirmek zorunda kalırım" ifadesi üzerine, "Öyle olmaz, o kadar vaktimiz yok diyorsunuz yani. Cezası ne kadar abi? Ehliyeti alıyor musunuz?" diye sordu.

"BİR GÜN BUNUN BAŞIMA GELECEĞİNİ BİLİYORDUM. SİZ ÇOK ABARTIYORSUNUZ"
Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü bu seferde polis memuruna bir başka teklifte bulundu. İlk kez yakalandığını belirten alkollü sürücü, "İlk seferde ceza ile olmuyor mu?" diyerek ehliyetini kaptırmak istemedi. Bir süre sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönen alkollü sürücü adeta her gün alkollü araç kullandığını itiraf edercesine, "Bir gün bunun başıma geleceğini biliyordum anlıyor musun ustam? Ama yani oluyor mu böyle? Kamerayı da yüzüme tutmuşun" dedi. Basın mensuplarının "Alkollü araç kullanmanız oluyor mu?" sorusuna ise yaptığı hatayı kabul ederek, "Olmuyor evet" dedi ve "O zaman neden kullanıyorsun sorusuna ise "O şekil bir şey değil. Normal aldım, bir tane içtim eve gidiyordum. Siz çok abarttınız olayı. Benim dosyam falan yok ki" diye konuştu.

"EHLİYETİMİ ALIRSANIZ BEN PAZARA GİDEMEM Kİ"
İşlemlerinin yapılması için polis memurlarının yanına giden alkollü sürücü bu kez de polis memurlarından kendisini affetmelerini istedi. 6 ay süreyle ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, "Abi şimdi ehliyet sizde mi kalacak? Ne kadar süreli kalacak? Ama abi 6 ay süreyle ben o zaman pazara gidemem ki, bu nasıl olacak? Bunu lütfen düzeltelim. Çünkü ben pazara çıkıyorum. Bugün ben hata yaptım ama sizde beni affederseniz bende bir daha yapmayacağım abi" dedi. Polis memurları ise alkollü olmayan sürücü belgeli bir yakanını çağırmasını isteyince, "Çağıracağım abi, Az önce anlattığımı dinledin değil mi abi? Arayım gelsin abi" dedi. Telefon almak için aracına gittiği sırada basın mensuplarına, "Geliyor musun abi?" diye seslenen sürücü araçta telefonunun bulamayınca bu kez de basın mensuplarından telefon istedi.

"ZAVADAK DAYI GİBİ KAZA YAPMADIK, EVE GİDİYORDUK"
2,5 yıl önce Antalya'da 220 promil alkolle trafik kazası geçiren ve "Kırmızı ışıkta geçip bana zavadak vurdu, beni öldürmeye çalıştı. Korona virüsünden mı kaçıyorsun" diyen alkollü sürücüyü hatırlatan alkollü sürücü, "Abi hatırlıyor musun? Bir zaman bir tane böyle çıkıyordu ya haberlere. Ben o yüzden çekiniyorum sana tepki gösteriyorum. Yanlış anlama yani anlıyor musun? Öyle zavadak dayı gibi değil abi, biz kaza falan yapmadık anlıyor musun? Eve gidiyorduk" diye kendini savunmaya çalıştı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen aracı otoparka çekilen sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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