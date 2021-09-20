Video Yaşam Alkollü baba polislerle tartışıp, lastiği patlak araçla çocuklarını da alıp böyle kaçtı | Video

Alkollü baba polislerle tartışıp, lastiği patlak araçla çocuklarını da alıp böyle kaçtı | Video

Alkollü baba polislerle tartışıp, lastiği patlak araçla çocuklarını da alıp böyle kaçtı | Video
20.09.2021 | 10:15

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Erzurum’da kaza yapan alkollü baba 2 çocuğunun yanında önce polislerle tartıştı ardından lastiği patlak olan aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

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Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye İlçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde meydana geldi. 3.23 promil alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, aracıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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