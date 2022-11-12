Video Yaşam Alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti, 1,34 promil alkollü çıktı | Video
Alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti, 1,34 promil alkollü çıktı | Video

Alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti, 1,34 promil alkollü çıktı | Video

12.11.2022 | 11:47

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Bursa’da dün gece trafikte alkol uygulaması yapan ekipler ilginç sürücülerle karşılaştı. Alkollü çıkmamak için polislerden süre isteyen otomobil sürücüsü, alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti. Ancak 1,34 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Dur ihtarına uymayan ve geri giden sürücü ise kaçamayacağını anlayınca uygulama noktasında yakayı ele verdi. Bu sürücünün de yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

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Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca uygulama noktasına dönmek zorunda kaldı. Alkol testi yapan ekipler sürücünün promilsiz çıktığını görünce, neden kaçtığını sordu. Sürücü "Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım" cevabını verdi. Alkolden işlem yapılmayan sürücüye ters şeritte ilerlemesinden ve 'dur' ihtarına uymamasından dolayı 854 lira ceza kesildi. Sürücü bu kez de, "Ben bu cezayı kabul etmiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra cezasını kabul eden sürücü "Hemen ödersem indirim oluyor mu ?" diyerek olay yerinden aracıyla ayrıldı.

Uygulama noktasına takılan bir başka sürücü ise dakikalarca polis ekiplerini oyalayarak su içti. Alkol testine üflemesini isteyen ekiplere önce üfleyemeceğini söyleyen sürücü bir süre su içtikten sonra üflemeye karar verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 1.34 promil alkollü çıkınca, "arkadaşına dönerek, kurtaramadık" dedi.

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