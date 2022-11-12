Alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti, 1,34 promil alkollü çıktı | Video

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Bursa’da dün gece trafikte alkol uygulaması yapan ekipler ilginç sürücülerle karşılaştı. Alkollü çıkmamak için polislerden süre isteyen otomobil sürücüsü, alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti. Ancak 1,34 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Dur ihtarına uymayan ve geri giden sürücü ise kaçamayacağını anlayınca uygulama noktasında yakayı ele verdi. Bu sürücünün de yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.
Uygulama noktasına takılan bir başka sürücü ise dakikalarca polis ekiplerini oyalayarak su içti. Alkol testine üflemesini isteyen ekiplere önce üfleyemeceğini söyleyen sürücü bir süre su içtikten sonra üflemeye karar verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 1.34 promil alkollü çıkınca, "arkadaşına dönerek, kurtaramadık" dedi.