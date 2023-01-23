Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp, 14 el ateş etti | Video
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "hani yok mu alkış diyerek" alkış isteyen maganda, vincin tepesinden afiyet olsun diye bağırıp bir de selamlama yaptı.
Şarjörü boşalttığında "hani yok mu alkış" diye tekrar seslenen maganda alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Olaya ilgili gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.
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