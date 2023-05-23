Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video
Samsun’un Bafra ilçesinde alkolü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Kısa sürede olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayda kullanılan 2 adet tüfeği ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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