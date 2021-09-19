Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü | Video
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Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında iddiaya göre müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, Kuşadası Limanı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre limandaki alkollü bir mekanda iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı. Mekana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Balıkçılar Meydanı'nda öfkeli müşteri silahına sarıldı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bu sırada meydana yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Ekipler, silahlı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına alırken, yaralılar da olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatandaş kamerasına yansıyan olayda ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.