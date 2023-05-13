Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:26 Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine gitmekte olan ve alkollü olduğu öğrenilen O.G. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ş. idarisindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.