Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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