Video Yaşam Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video
Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

12.05.2025 | 08:21

Nevşehir’de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücünün akşam saatlerinde de polis ekipleri tarafından durdurulduğu, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaza 350 Evler Mahallesi Türbe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 ATD 459 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü M.Ç. kavşağa süratli ve kontrolsüz girince ana yolda seyir eden E.K'nin kullandığı 50 AAE 412 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor sürücüsü orta refüje düşerken, otomobil de orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu olarak bulunan C.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören görgü tanığı "Motorcu selektör yaparak ve kornaya basarak geldi. Bu araç direk yola fırladı" dedi.

Kaza yapan otomobil sürücüsünün yakınlarından birisi de cep telefonu ile görüntülü arayarak "Arabanızın hali bu, bu da çaptığı motor. Hastaneye kaldırmışlar, ben hastaneye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

41 ATD 459 plakalı araç sürücüsü M.Ç.'ye çeşitli maddelerden toplamda 46 bin 721 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü M.Ç.'nin ayrıca akşam saatlerinde trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ancak alkometreyi üflemeyi reddettiği, alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin olmadığı için 63 bin 911 lira ceza kesildiği öğrenildi. Toplamda sürücüye aynı gün 110 bin 632 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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