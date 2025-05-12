Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video
Nevşehir’de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücünün akşam saatlerinde de polis ekipleri tarafından durdurulduğu, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kazayı gören görgü tanığı "Motorcu selektör yaparak ve kornaya basarak geldi. Bu araç direk yola fırladı" dedi.
Kaza yapan otomobil sürücüsünün yakınlarından birisi de cep telefonu ile görüntülü arayarak "Arabanızın hali bu, bu da çaptığı motor. Hastaneye kaldırmışlar, ben hastaneye gidiyorum" ifadelerini kullandı.
41 ATD 459 plakalı araç sürücüsü M.Ç.'ye çeşitli maddelerden toplamda 46 bin 721 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü M.Ç.'nin ayrıca akşam saatlerinde trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ancak alkometreyi üflemeyi reddettiği, alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin olmadığı için 63 bin 911 lira ceza kesildiği öğrenildi. Toplamda sürücüye aynı gün 110 bin 632 lira ceza kesildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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