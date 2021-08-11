Video Yaşam Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video

Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video
11.08.2021 | 14:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de helikopter yola düştü | Video 00:17
ABD'de helikopter yola düştü | Video 11.08.2021 | 17:59
Kastamonu’da dehşete düşüren o anlar böyle görüntülendi | Video 02:10
Kastamonu'da dehşete düşüren o anlar böyle görüntülendi | Video 11.08.2021 | 17:00
Sinop’ta beton santrali sele böyle kapıldı | Video 00:45
Sinop'ta beton santrali sele böyle kapıldı | Video 11.08.2021 | 16:42
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum | Video 02:14
Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: "Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum" | Video 11.08.2021 | 16:42
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt’ta sel sularında şaşırtan görüntü! Dumanlar saçarak böyle sürüklendi... 01:18
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta sel sularında şaşırtan görüntü! Dumanlar saçarak böyle sürüklendi... 11.08.2021 | 16:25
Sinop Ayancık’ta sel sularında mahsur kalanların helikopterle kurtarılma anı kamerada 00:48
Sinop Ayancık'ta sel sularında mahsur kalanların helikopterle kurtarılma anı kamerada 11.08.2021 | 15:58
Bartın’da köprü çöktü, vatandaş araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı | Video 01:37
Bartın'da köprü çöktü, vatandaş araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı | Video 11.08.2021 | 16:04
Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video 01:36
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video 11.08.2021 | 16:04
Kastamonu’da sel sularındaki ölüm kalım savaşı kamerada! Dehşete düşüren anlar... 01:05
Kastamonu'da sel sularındaki ölüm kalım savaşı kamerada! Dehşete düşüren anlar... 11.08.2021 | 15:45
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video 01:03
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video 11.08.2021 | 15:39
Derebaşi Virajları’nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi | Video 00:50
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi | Video 11.08.2021 | 15:39
Manavgat’ta başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Video 04:08
Manavgat’ta başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Video 11.08.2021 | 15:24
Kastamonu’da korkutan sel görüntüleri: Araçlar üst üst bindi, mahalle savaş alanına döndü | Video 02:44
Kastamonu'da korkutan sel görüntüleri: Araçlar üst üst bindi, mahalle savaş alanına döndü | Video 11.08.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Kastamonu’da selde dehşete düşüren görüntüler! 00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
Antalya’da Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video 00:10
Antalya'da Manavgat'ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video 11.08.2021 | 14:55
Kastamonu’da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video 00:16
Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video 11.08.2021 | 14:35
Antalya’da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı | Video 02:15
Antalya’da falezlerden düşen adamın sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı | Video 11.08.2021 | 14:10
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video 03:04
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video 11.08.2021 | 14:10
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti | Video 02:26
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti | Video 11.08.2021 | 13:35
Ankara’da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemi alındı | Video 02:16
Ankara'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede yoğun güvenlik önlemi alındı | Video 11.08.2021 | 13:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü şahıs, tedavi için kaldırıldığı hastanenin acilinde sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek kullandıkları tıbbi malzemeleri yere saçtı. Yakınlarının sakinleştirdiği şahsın saldırgan tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam 22.30 sıralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ö. adlı şahıs, aşırı alkol alımı sonucu rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Hasan Ö. burada tedavi altına alındı. Sağlık çalışanlarının yaptıkları incelemenin ardından müşahede odasına alınarak serum takılmasına karar verilen Hasan Ö. ise taşkınlık çıkartıp, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana yürüyerek, tedavi masası üzerindeki tıbbı malzemeleri yere fırlattı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Tüm malzemeleri yere fırlatarak saldırgan tavırlar sergileyen Hasan Ö., sağlık çalışanlarının üzerine yürümek istediği sırada yakınları tarafından sakinleştirildi. Saldırgan tavırlarını sürdüren Hasan Ö. daha sonra güvenlik tarafından hastane dışına çıkarıldı. Hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına ve tedavi hizmetlerinin aksamasına sebep olan olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

HASTANE YÖNETİMİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırı hakkında açıklama yapan Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlyas Sarı ise, "Dün akşam saatlerinde acil servisimizde üzücü bir olay yaşandı. Acil servisimizin yoğun olduğu bir vakitte alkollü olduğunu düşündüğümüz şahıslar, acil servisimize muayene için başvurmuşlar. Acil hekimimiz tarafından muayeneleri yapıldıktan sonra gerekli tedavi ve tetkiklerin yapılması amacıyla müşahedeye alınmışlardır. Yaklaşık 15 hasta ve yakınının olduğu müşahede alanımızda bu şahıslar taşkınlık çıkarıp, personelimize sözlü hakaretlerde bulunup, etrafı yumruklayıp malzemelere zarar vermişlerdir. Alanda gerginliğe sebebiyet verip, personelimizin moral ve motivasyonunun düşmesine ve hastalarımızda korkuya sebep olmuşlardır. Oluşan durumla ilgili yasal işlem hastanemiz tarafından başlatılmıştır" dedi.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan alkol komasına giren şahsın acil servisteki saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sedye alanından gelen Hasan Ö., tedavi çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarının üzerine yürüyerek tıbbi malzemeleri yere saçıyor. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs daha sonra dışarı çıkarılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA