Alkollü şahıs, AVM’nin kapanış saatinde içeri girmek isteyince arbede yaşandı | Video
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Küçükçekmece’de, alkollü şahıs alışveriş merkezinin kapanış saatinde içeri girmeye çalışınca, arbede yaşandı. Şahıs, gelen polis ekiplerine de dakikalarca direnerek zorluk çıkarttı.
Polis ekiplerinin adamı dakikalarca araca bindirmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Karakolda ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.