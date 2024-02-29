Video Yaşam Alkollü şahıs rastgele ateş açtı: Facia teğet geçti | Video
Alkollü şahıs rastgele ateş açtı: Facia teğet geçti | Video

Alkollü şahıs rastgele ateş açtı: Facia teğet geçti | Video

29.02.2024 | 05:57

Kocaeli’nin Derince ilçesinde alkollü şahıs tarafından caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun bir dairenin mutfak kısmına isabet etti. Şahıs gözaltına alınırken, o esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

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Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi'deki bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs bilinmeyen bir sebeple tabancayla rastgele etrafa ateş etti. Tabanca sesleriyle irkilen ve uyanan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler İ.A.'yı etkisiz hale getirdi. İ.A.'nın alkollü olduğu tespit edilirken, suç aleti tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan İ.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FACİA TEĞET GEÇTİ, KURŞUN DAİRENİN CAMINA İSABET ETTİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde karşı sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin mutfak kısımdaki cama kurşunlardan birinin isabet ettiği tespit edildi. O esnada mutfakta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Daire sakinleri konuya ilişkin şikayetçi oldu.
Olay yeri inceleme ekipleri dairede, sokakta ve caddede incelemelerde bulundu. Caddede 10'a yakın boş ve dolu kovan olduğu görüldü.

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